Experte klärt auf Altpapier oder doch Restmüll – in welche Tonne gehört der Pizzakarton?

Bei TK-Pizzen ist meist eine Plastikfolie um die Pizza gepackt, so bleibt der Karton frei von Fett und Soße. Diese Kartons landen somit in der Regel immer Altpapier. Inzwischen gibt es in den Supermärkten auch Pizzen im Kühlregal, die nur einen Pappboden haben und ansonsten in Plastik verschweißt wurden. Auch dieser Pappboden gehört in die blaue Tonne und die Folie natürlich in die gelbe.