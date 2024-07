Drogenverdacht Zwei 15-Jährige nach Autoklau in Recklinghausen von Polizei gefasst

Recklinghausen · Zwei 15-Jährige haben in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen ein Auto gestohlen. Die Jugendlichen setzten sich in der Nacht zu Samstag (29. Juni 2024) in ein geparktes Auto, starteten den Motor und fuhren davon, wie die Polizei in Recklinghausen am Montag (1.

01.07.2024 , 12:20 Uhr

Die Polizei entdeckte das gestohlene Auto in Herten. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Juli) mitteilte. Beim Ausparken stießen sie demnach gegen ein anderes Fahrzeug, bei dem ein Blechschaden entstand. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten das gestohlene Auto wenig später an einer Straße im benachbarten Herten. Die beiden Jugendlichen versuchten daraufhin, zu Fuß zu fliehen, konnten jedoch vorläufig festgenommen werden. Wegen Drogenverdachts wurde den Jugendlichen Blut entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 15-Jährigen ihren Eltern übergeben.

(dw/AFP)