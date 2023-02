Zweiter Junge außer Lebensgefahr Zehnjähriger stirbt bei Zugunfall – Streckensperrung bei Recklinghausen aufgehoben

Nach dem schweren Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen sucht die Polizei nach der Ursache des Unglücks. Am Donnerstagabend hatte ein Güterzug zwei Jungen im Alter von zehn und neun Jahren erfasst. Der ältere Junge konnte nicht gerettet werden, der jüngere war nach einer Operation in der Nacht zu Freitag nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.