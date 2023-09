Bei Recklinghausen Vier Verletzte bei Mehrfachunfall auf A2

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 2 in Recklinghausen sind vier Menschen verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Paketbote war mit seinem Lieferfahrzeug am Freitagnachmittag in Richtung Hannover unterwegs, als er im zähfließenden Berufsverkehr zuerst auf einen Pkw auffuhr und dann in das Heck eines Lastwagens krachte. Der Pkw einer 53-Jährigen wurde durch den Aufprall zudem auf ein Auto einer 26 Jahre alten Fahrerin geschleudert.