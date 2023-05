Zwei Kinder vom Zug erfasst Polizei schließt Ermittlungen nach tödlichem Zugunglück in Recklinghausen ab

Der Neunjährige, der das Unglück überlebte, gehe seit dieser Woche wieder für einige Stunden pro Tag in die Schule, erzählte sein Vater der „WAZ“ (Mittwoch). Er leide weiterhin sehr unter den Folgen der schweren Verletzungen und an dem Verlust seines zehnjährigen Freundes. „Ich wurde nicht am schlimmsten getroffen. Er hat leider die Welt verlassen“, sagte der Junge der Zeitung.