„Nicht lange gefackelt“ : Werdender Vater hatte es eilig - Polizeieskorte ins Krankenhaus

Recklinghausen Ungewöhnliche Wendung einer Geschwindigkeitskontrolle in Recklinghausen: Eskortiert von einem Streifenwagen ging es für eine werdende Mutter und ihren Mann ins Krankenhaus. Jetzt ist der kleine Anton da.

Die Polizeikontrolle eines Autofahrers in Recklinghausen hat eine unerwartete Wendung genommen. Der Fahrer, ein werdender Vater, hatte es in der Nacht zu Donnerstag offensichtlich eilig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf dem Beifahrersitz saß seine hochschwangere Frau. Die Beamten hätten „nicht lange gefackelt“ - sie begleiteten die werdenden Eltern mit Blaulicht ins Krankenhaus.