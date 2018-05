Recklinghausen: Neunjähriger Junge fährt mit Auto seiner Eltern zur Kirmes

Recklinghausen Polizisten haben in Recklinghausen einen Wagen gestoppt. Am Steuer saß ein Kind. Der Junge kam gerade von der Kirmes - und wollte nach Hause.

Auto hatte Automatikgetriebe

Die Beamten hatten gesehen, dass der rechte Außenspiegel eingeklappt war. Der Junge war offenbar beim Parken gegen eine Hecke gefahren. Nadeln der Hecke hingen noch am Spiegel. Weil es dunkel war, konnten die Polizisten nicht erkennen, ob das Auto größere Schrammen oder Kratzer hat. Sie stellten das Auto an Ort und Stelle ab und brachten Schlüssel und Kind zu den Eltern. Ob der Junge eine Macke in den Wagen gefahren hat, wollen die Eltern am Freitag bei Tageslicht überprüfen.