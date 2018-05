Recklinghausen: Neunjähriger fährt mit dem Auto seiner Eltern zur Kirmes

Mitten in der Nacht : Neunjähriger aus Recklinghausen fährt mit Auto seiner Eltern zur Kirmes

Die Motorhaube eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: Pixabay

Recklinghausen Polizisten haben in Recklinghausen einen Wagen gestoppt, an dessen Steuer ein Kind saß. Der Junge konnte gerade so über das Lenkrad gucken.

Wie die Polizei mitteilte, fiel Streifenpolizisten der Wagen mitten in der Nacht zu Freitag auf. Die Beamten hielten den Wagen an. Am Steuer saß ein Neunjähriger, der angab, auf dem Rückweg von der Kirmes in Oer-Erckenschwick zu sein - er habe sich das Auto der Eltern geschnappt und sei damit heimlich davongefahren. Der Junge war aus dem Badezimmerfenster geklettert.

Bei seinem Ausflug blieb er unverletzt. Welche Strecke der Junge fuhr, ist noch unklar.

(sef)