Tödlicher Unfall in Recklinghausen : Motorradfahrer fährt auf Verkehrsübungsplatz gegen Baum

Tödlicher Unfall in Recklinghausen

Recklinghausen Während eines Sicherheitstrainings raste eine Motorradfahrer frontal gegen einen Baum. Der Rest der Übungsgruppe bemerkte den Unfall zunächst nicht.

Ein Motorradfahrer ist auf einem Verkehrsübungsplatz in Nordrhein-Westfalen tödlich verunglückt. Der 54-Jährige war am Samstag als letzter Fahrer einer Gruppe auf dem Gelände eines Fahrsicherheitszentrums in Recklinghausen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.