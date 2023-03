24-Jähriger in Recklinghausen Mann verteidigt sich mit Messer gegen Angriff mit Hammer

Ein 26-jähriger Mann soll einen 24-Jährigen in dessen Recklinghäuser Wohnung mit einem Hammer angegriffen haben - und von diesem mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Der Mann sei nach der Auseinandersetzung am Freitagabend mit zunächst akuter Lebensgefahr notfallversorgt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er muss wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.