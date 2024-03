Rettungseinsatz Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Recklinghausen

Bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte fanden den 44-Jährigen bewusstlos in der Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte und konnten ihn nicht mehr wiederbeleben, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Weitere Verletzte gab es nicht.