Mord aus Heimtücke Mann in Recklinghausen erstochen – lebenslange Haft für Vater und Söhne

Laut dem Urteil war der 31-Jährige am Tattag aus den Niederlanden angereist, um die Männer zur Rede zu stellen und sein Geld zurückzufordern. Dabei sei er plötzlich und unerwartet mit Reizgas und mit einem Messer attackiert worden. Die Ärzte hatten später tiefe Stichverletzungen an einem Arm und in der Leber festgestellt. Der Mann war in der Nähe des Tatorts verstorben.