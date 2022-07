Unfall in Recklinghausen : Auto und Linienbus stoßen zusammen – ein Fahrgast verletzt

Recklinghausen In Recklinghausen sind ein Linienbus und ein Pkw zusammengestoßen. Ein Fahrgast des Busses wurde leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Recklinghausen ist ein Mensch verletzt worden. Zu der Kollision sei es am Mittwochmittag gekommen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Busfahrer von einer Haltestelle losfahren wollen - dabei sei es dann zum Zusammenprall mit einem Wagen gekommen, in dem ein 80-Jähriger saß. Ein 51 Jahre alter Fahrgast stürzte im Bus und verletzte sich leicht.