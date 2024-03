Rettungshubschrauber im Einsatz Kleinkind in Recklinghausen beim Anfahren von Auto erfasst und schwer verletzt

Der 29-Jährige hatte sich am Donnerstag (29. Februar 2024) aus seinem Auto heraus mit einem 25-Jährigen unterhalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er wieder losfahren wollte, achtete er den Angaben zufolge nicht darauf, dass ein eineinhalb Jahre altes Kind bei dem 25-Jährigen direkt an seinem Auto stand. Der Junge sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.