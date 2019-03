Einsatz in Recklinghausen : Mensch stirbt bei Auto-Brand

Recklinghausen Am Freitagabend hat in Recklinghausen ein Auto gebrannt. Der Insasse konnte sich noch ins Freie retten, starb aber an seinen Verletzungen.

Die Feuerwehr Recklinghausen war am Freitagabend um 21.30 Uhr zur Kölner Straße in den Stadtteil Grullbad gerufen worden. Dort brannte auf einem Parkplatz ein Auto. Bereits vor Eintreffen der ersten Kräfte konnte der Fahrzeuginsasse den brennenden Wagen verlassen, berichtet die Feuerwehr.

Passanten versuchten demnach noch, die Person zu löschen. Sie starb aber noch an der Einsatzstelle den schweren Verletzungen. Notfallseelsorger betreuten die Ersthelfer, weitere Augenzeugen sowie die Angehörigen des Opfers.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache und weiterer Hintergründe übernommen.

