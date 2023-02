Unglück am Abend Güterzug erfasst zwei Kinder an Strecke in Recklinghausen

Update | Recklinghausen · Schweres Unglück an einer Bahnstrecke in Recklinghausen: Ein Güterzug hat am Donnerstag zwei Kinder erfasst. Ein Junge starb, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

03.02.2023, 05:43 Uhr

Polizisten stehen an einer Absperrung nahe der Unfallstelle in Recklinghausen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Nach dem Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen mit zwei Kindern gibt es nach Worten eines Polizeisprechers derzeit keine Hinweise auf ein drittes Kind. Der Ort werde weiter kriminaltechnisch untersucht, sagte der Sprecher in der Nacht zum Freitag. Ein Güterzug hatte am Donnerstag in Recklinghausen zwei Kinder erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein zehnjähriges Kind dabei tödlich verletzt. Ein weiteres neunjähriges Kind erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Die genauen Umstände des Unglücks blieben vorerst offen, die Ermittlungen dauern an. Die Familien der Jungen werden von Seelsorgern betreut. Auch am späten Donnerstagabend waren noch zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebiet war weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Neben etwa zwei Dutzend Polizisten waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. An den Absperrungen der Polizei versammelten sich zahlreiche Menschen. Am späten Abend traf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Ort des tödlichen Unfalls ein. Reul sprach von einem großen „Drama, wenn Kindern so etwas passiert“. So etwas lasse einen nicht ruhig. „Es ist fürchterlich“, sagte der Minister. Die Bahnstrecke zwischen Gladbeck-West und dem Hauptbahnhof von Recklinghausen wurde gesperrt. „Eine Prognose, wann die Strecke wieder frei ist, haben wir noch nicht“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG in Berlin der dpa. Zwischen den beiden Bahnhöfen sei ein Bus als Schienenersatzverkehr im Einsatz. Es gibt nach Angaben der Deutschen Bahn Einschränkungen im Regionalverkehr der Zuglinien S9, RE2 und RE42. Der Fernverkehr sei nicht betroffen. Das Unglück ereignete sich nach Informationen der Deutschen Bahn im Bereich Recklinghausen-Ost. Zunächst hatte die Polizei Recklinghausen auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstagabend mitgeteilt, ein Güterzug habe mehrere junge Personen auf der Strecke zwischen Recklinghausen Hauptbahnhof und Recklinghausen Ost erfasst. Nach Angaben der Feuerwehr sind 35 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz. „Wir haben das Gleisbett abgesucht“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der Dunkelheit und Ausdehnung des Suchgebiets sei eine Drohne eingesetzt worden, sagte der Sprecher weiter. Der Einsatz wurde um 18.12 Uhr gemeldet. Der Text wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.

(peng/akir/dpa)