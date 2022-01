25-Jährige in U-Haft : Frau soll Bekannten aus Recklinghausen mit Messer getötet haben

Recklinghausen Mit einem Messer soll eine 25-Jährige einen 49-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt haben. Die Frau aus Kamen sitzt nun in U-Haft. Es soll vorab zu einem Streit gekommen sein.

Die Frau soll ihren Bekannten am Neujahrsabend mit einem Messer tödlich verletzt haben: Nach dem gewaltsamen Tod eines 49-jährigen Mannes in Recklinghausen sitzt eine 25 Jahre alte Tatverdächtige aus Kamen in Untersuchungshaft. Der Haftrichter habe am Montag einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass die Frau ihren Bekannten in dessen Wohnung erstochen habe.