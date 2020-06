Aus Mehrfamilienhaus in Recklinghausen : Nach Fenstersturz - Dreijährige schwer verletzt

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbol). Foto: dpa/Nicolas Armer

Recklinghausen Am Sonntagabend fiel ein dreijähriges Mädchen aus dem Wohnzimmerfenster einer Wohnung in Recklinghausen. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag, gegen 20 Uhr, fiel ein dreijähriges Mädchen aus dem Wohnzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses im ersten Obergeschoss an der Herner Straße in Recklinghausen.

Nach ersten Erkenntnissen handelte sich dabei um einen Unglücksfall. Warum genau das Mädchen aus dem Fenster stürzen konnte ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Kind musste mit schweren Verletzung in ein Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr besteht nicht.

