Noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen Anklage gegen Priester aus Recklinghausen wegen Besitzes von Kinderpornografie erhoben

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen einen katholischen Priester wegen des Besitzes von Kinderpornografie erhoben. Das bestätigte am Dienstag (16. April 2024) das Amtsgericht Recklinghausen. Die Anklage sei noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen. Als die Ermittlungen im vergangenen Jahr eingeleitet worden waren, entband das zuständige Bistum Münster den Theologen von seinem Amt als Pfarrer in einer Gemeinde in Recklinghausen.