Ursache unklar 92-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Recklinghausen

Bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein 92-jähriger Mann gestorben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schon in Flammen, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Die Rettungskräfte fanden den Mann, doch Wiederbelebungsversuche blieben demnach erfolglos, er starb noch an der Einsatzstelle.