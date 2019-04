Ermittlungen in Recklinghausen : 33-Jähriger tot in Wohnung gefunden - „Massive Gewalteinwirkung“

Recklinghausen Ein 33 Jahre alter Mann ist in Recklinghausen Opfer eines Verbrechens geworden. Seine Leiche wurde am Mittwoch in seiner Wohnung entdeckt.

Ein 33 Jahre alter Mann aus Recklinghausen ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Seine Leiche wurde am Mittwochmorgen in seiner Wohnung entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Sie habe Spuren massiver Gewalteinwirkung aufgewiesen, sagte eine Sprecherin.

Nähere Angaben machte sie nicht. Das letzte Lebenszeichen des allein lebenden Mannes habe es am Sonntag gegeben. Gesucht werden nun Zeugen, die auffällige Beobachtungen wie etwa blutbefleckte Kleidung gemacht haben.

Zeugen sollen sich bei der Mordkommission unter 0800 2361 111 melden.

(hsr/dpa)