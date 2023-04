Streit um Kündigung Keine Einigung zwischen der Politologin Guérot und der Uni Bonn

Vor dem in einem unscheinbaren Gebäude in einer Nebenstraße der Bonner Innenstadt untergebrachten Arbeitsgericht versammelten sich am Freitag gut 50 Unterstützer, die auf Plakaten etwa „Solidarität mit Ulrike Guérot“ forderten und der Universität Vorwürfe machten. Eine etwa halb so große Gruppe protestierte wiederum gegen eine mögliche Weiterbeschäftigung Guérots, auf einem Plakat hieß es etwa: „Kein Platz für Querdenker an der Uni Bonn“. Zu dieser Kundgebung hatte der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität Bonn aufgerufen.