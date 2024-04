Rechtsstreit um Brustimplantate belastet Tüv Rheinland „Wir sind unverändert der Überzeugung, dass wir nichts falsch gemacht haben“

Der 2010 aufgedeckte Brustimplantate-Skandal des französischen Herstellers PIP ist noch immer finanzieller Ballast für das Prüfunternehmen Tüv Rheinland. Wegen der damit verbundenen Rechtsrisiken seien die Rückstellungen im vergangenen Jahr um 47 Millionen auf 277 Millionen Euro erhöht worden, sagte Finanzvorstand Philipp Kortüm am Mittwoch in Köln. Zugleich seien Forderungen über 160 Millionen Euro gegenüber einer Versicherung in der Bilanz aufgeführt.