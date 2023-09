„Solches Verhalten müssen wir strafrechtlich sanktionieren können“ Rechtsextreme Chatgruppen – NRW plant Gesetzesänderung

Rechtsextreme oder antisemitische Hetze in geschlossenen Chatgruppen kann oft nicht bestraft werden. Nordrhein-Westfalen plant nun eine Gesetzesänderung, wonach für Staatsdiener wie Polizisten oder Soldaten strengere Maßstäbe gelten sollen. „Solches Verhalten müssen wir strafrechtlich sanktionieren können“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Düsseldorf, das sich für eine Änderung des Strafgesetzbuches ausgesprochen hat. „Wir müssen jede Form von Extremismus aus öffentlichen Ämtern fernhalten.“ Was in Chatgruppen geschrieben werde, könne sich auch auf das Verhalten und die Arbeitskultur der Gruppe nach außen auswirken, wie Reul sagte. „Und dann geht es jeden Bürger auf der Straße etwas an.“ Die Bevölkerung müsse darauf vertrauen können, dass ein Amtsträger mit beiden Beinen fest auf dem demokratischen Boden steht und verfassungstreu sei. „Sonst funktioniert dieser Rechtsstaat nicht“, sagte Reul. „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben in der nordrhein-westfälischen Polizei keinen Platz.“