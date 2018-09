Rechtschreibung in der Grundschule: Wissenschaftler plädieren für Fibelmethode

Bonn/Dortmund Forscher haben die Rechtschreibung von Grundschülern in NRW analysiert. Ergebnis: Die besten Ergebnisse erzielten die Mädchen und Jungen mit der klassischen Fibelmethode. Andere Ansätze wie „Lesen durch Schreiben“ und „Rechtschreibwerkstatt“ schnitten schlechter ab.

Viele Grundschüler haben Defizite beim Lesen und bei der Rechtschreibung. Psychologen haben nun drei etablierte Lernmethoden untersucht. Demnach lernen Mädchen und Jungen die Rechtschreibung am besten nach der klassischen sogenannten Fibelmethode. Zu diesem Ergebnis kommt eine Bonner Studie, bei der die Lernerfolge von gut 3000 Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen analysiert wurden. Andere Ansätze wie „Lesen durch Schreiben“ und „Rechtschreibwerkstatt“ schnitten weitaus schlechter ab. Die Ergebnisse werden an diesem Montag bei einer Tagung der Gesellschaft für Psychologie in Frankfurt vorgestellt.