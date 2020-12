Skandal um rechte Polizei-Chats : NRW-Innenministerium meldet über 200 Verdachtsfälle

NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich am Montag noch einmal zum Ermittlungsstand im Skandal um rechte Chats bei der NRW-Polizei geäußert. In diversen Fällen haben sich die Vorwürfe demnach erhärtet.

Der Skandal um rechtsextreme Verdachtsfälle bei nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden hat sich auf mehr als 200 Verdachtsfälle ausgeweitet. Das seien fast 30 mehr als vor knapp einem Monat, gab NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag bekannt.

Reul bestätigte zugleich, dass die Suspendierungen von sieben Beamten aufgehoben worden seien, weil die Vorwürfe gegen sie verjährt seien. In 15 Fällen hätten sie sich aber erhärtet und in knapp 10 sei der Verdacht auf weitere Straftaten aufgetaucht. Derzeit seien noch insgesamt 25 Beamte suspendiert, davon 15 von der Polizei in Mülheim/Ruhr und Essen.