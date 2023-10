Erste Hilfe richtig gemacht „Der einzige Fehler ist, nichts zu tun“

Gräsner spricht bei der Qualität der Maßnahmen von Bronze, Silber und Gold. Bronze heißt Herzdruckmassage, also drücken, Silber bedeutet drücken und beatmen im Wechsel, Gold meint drücken, beatmen und defibrillieren. Auch letzteres würden Laienhelfer überall hinbekommen. In Skandinavien und in den Niederlanden beispielsweise aber deutlich häufiger als in Deutschland: Während hierzulande nur in gut 50 Prozent der Notfälle Ersthelfer eingreifen (2020 waren es sogar nur etwa 40 Prozent), liegt die Quote in den Niederlanden oder Norwegen laut Gräsner bei knapp 80 Prozent.