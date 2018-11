Reaktion auf das Dürrejahr 2018 : NRW könnte neue Talsperren bekommen

Die große Dhünn-Talsperre (Archivbild). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Siegen Nach dem Sommer mit monatelanger Dürre werden Überlegungen zum Bau neuer Talsperren in Nordrhein-Westfalen wieder aktuell. Vorreiter ist ein Kreis im Westen des Bundeslandes.

Die Kreisverwaltung von Siegen-Wittgenstein regt eine Vorstudie für zwei mögliche Standorte an, die bereits im aktuellen Regionalplan von 2008 enthalten sind. Dabei geht es um die Chancen für eine Truftetalsperre im Bereich der Stadt Bad Berleburg und eine Elberndorftalsperre im Bereich der Gemeinde Erndtebrück und der Stadt Hilchenbach, wie die Kreisverwaltung in einer Mitteilung am Montag erläuterte.

„Ob wir am Ende wirklich in ein paar Jahrzehnten eine dritte oder vierte Trinkwassertalsperre in Siegen-Wittgenstein haben werden, kann heute niemand verlässlich vorhersagen. Aber vor dem Hintergrund des Klimawandels wäre es ein grober Fehler, nicht alle Optionen, die wir haben, ganz sorgfältig zu prüfen!“, sagte Landrat Andreas Müller in der Mitteilung. Es gebe keine Vorfestlegungen. „Alle Untersuchungen und Überlegungen sind völlig ergebnisoffen“, unterstrich er. Dass die Kreisverwaltung diese Frage gerade jetzt auf die Tagesordnung setze, hänge nicht zuletzt auch mit dem Rekordsommer 2018 zusammen.

Nach Angaben von Bau- und Umweltdezernent Arno Wied wurden 1931 vor dem Hintergrund des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums erstmals intensiv über Trinkwassertalsperren für die Region nachgedacht. In den Jahren 1953 bis 1956 entstand die Breitenbachtalsperre. Nach den extrem trockenen Jahren 1957 und 1959 begannen die Planungen für die Obernautalsperre, die 1972 in Betrieb ging. Wenig später, 1979, habe es die Empfehlung gegeben, eine dritte nördliche Talsperre zu bauen. Von damals 22 untersuchten Standorte seien die Truftetalsperre und die Elberndorftalsperre heute im aktuellen Regionalplan.

Der Vorschlag der Kreisverwaltung, eine Vorstudie in Auftrag zu geben, solle im Wirtschaftsausschuss am 21. November diskutiert werden. Damit könnte das Forschungsinstitut Wasser und Umwelt der Universität Siegen beauftragt werden. In einem zweiten Schritt könnte später eine ausführlichere Machbarkeitsstudie folgen. Bei einer Neubewertung der möglichen Standorte für neue Talsperren sollte es auch um deren Eignung zur Energieerzeugung und als Gewässer für Erholungs-, Sport- und Freizeitzwecke gehen. Die Versorgung mit Trinkwasser sei 2018 jederzeit gesichert gewesen. Obernau- und Breitenbachtalsperre seien nach wie vor gut gefüllt, hieß es.

(felt/dpa)