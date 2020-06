Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte stehlen pinken Rollstuhl aus National-Express

Köln/Essen Unbekannte haben am Samstagnachmittag einer 25-jährigen Frau aus Köln ihren pinken Rollstuhl gestohlen. Die junge Frau war mit dem Zug unterwegs. Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 25-Jährige gegen 14 Uhr mit dem RE 6 (National-Express) von Köln in Richtung Essen. Nach dem Halt in Düsseldorf, stellte sie fest, dass der Rollstuhl fehlte. Diesen hatte sie laut Polizei in einem Fahrradabteil des Zuges abgestellt.