Regionalexpress 14 in Essen : Täter bewerfen Regionalbahn - Scheiben gehen zu Bruch

Regionalexpress 14 in Essen

Essen Unbekannte haben einen fahrenden Regionalexpress der Linie 14 in Essen mit Gegenständen beworfen. Die Bundespolizei fahndet nach den Tätern.

Der Zug wurde wegen der Beschädigungen in eine Werkstatt gefahren. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Behörde bittet um Hinweise, ob sich Verdächtige nahe der Bahnstrecke in Essen Borbeck aufgehalten haben.