Oberhausen, Duisburg, Wesel : Razzien in mehreren Städten in NRW

Düsseldorf Die Polizei hat am Dienstagmorgen in sechs Städten in Nordrhein-Westfalen Dutzende Gebäude durchsucht. Die Hintergründe sind unklar.

Ein Polizeisprecher machte zunächst keine weiteren Angaben zu den Razzien und gegen welche Personen oder Organisationen sie sich richtete. Zunächst müsse abgewartet werden, bis die Einsatzkräfte die Gebäude gesichert hätten, sagte der Sprecher.

Insgesamt seien 31 Objekte durchsucht worden, hieß es in einer Mitteilung - davon 20 in Oberhausen, sechs in Essen, zwei in Wesel sowie jeweils ein Objekt in Bochum, Borken und Duisburg.

(top/dpa)