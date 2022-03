Organisierte Kriminalität in NRW : Mehrere koordinierte Razzien wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäsche und Hehlerei

Update Bochum/Essen Die Polizei ist am Samstag im Ruhrgebiet und im Rheinland gegen kriminellen Clans vorgegangen - etwa in Essen und Bochum. Es gab mehrere Festnahmen. Eine solche Aktion hat es zuvor noch nicht gegeben.

Es ist 13.22 Uhr am Samstagmittag, als Polizisten mit Mannschaftswagen vor der Einfahrt eines Schrotthandels in Bochum halten und aussteigen. Sie sind gekommen, weil im Zusammenhang mit dem Betrieb der Verdacht der Hehlerei, von Geldwäsche und Umweltverstößen besteht; die Kunden sollen kriminellen Clans angehören. „Sie geben dort Schrott ab und bezahlen dafür deutlich mehr als Marktpreis. Wir vermuten, dass das mit Geldwäsche zusammen hängt“, heißt es aus Ermittlerkreisen. „Mit jeder Festnahme rücken wir kriminellen Clans mehr und mehr auf die Pelle“, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der bei der Polizeimaßnahme in Bochum dabei ist. Seit Samstagmorgen hat es landesweit in vielen Städten Durchsuchungen im Clan-Milieu gegeben.

Nach Angaben von Reul gab es bis zum frühen Nachmittag etwa ein halbes Dutzend Festnahmen. Wenige Stunden vor dem Zugriff in Bochum hat es etwa in der Nachbarstadt Essen Durchsuchungen im Clan-Milieu gegeben. Mit Hilfe des Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurde am frühen Samstagmorgen ein 24-Jähriger festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mit fünf Mittätern Kunden mit überteuerten Monteurleistungen betrogen zu haben. Laut Reul gehören alle sechs Verdächtigen zu einer größeren Bande mit Kontakten ins Clan-Milieu. Es gebe weitere Beteiligte in Callcentern, die den „angeblichen Monteuren“ die Aufträge vermittelt hätten. Deutschlandweit sei es zu 151 bekannten Betrugsfällen gekommen. Der Schaden liege bei 151.000 Euro, so Reul. Man gehe aber von weit mehr Taten aus.