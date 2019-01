Razzia im Ruhrgebiet: Wichtige Botschaft an die kriminellen Clans

Meinung Duisburg Etwa 1300 Polizisten rücken zeitgleich aus: Mit einer großen Razzia im Ruhrgebiet haben die Sicherheitsbehörden der Clankriminalität den Kampf angesagt. Der Einsatz ist ein klares und wichtiges Signal.

ass es überhaupt so weit kommen konnte, liegt am Versagen von Politik und Polizei. Jahrzehnte lang hat man sich diesen Familienclans auf der Nase herum turnen lassen. Man hat nicht hingeschaut, nicht wahrhaben wollen, was sich in manchen Vierteln deutscher Großstädte entwickelte. So hat man diese Clans ungehindert immer größer und mächtiger werden lassen. Ein Versäumnis, das nur schwer zu korrigieren sein wird.