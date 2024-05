Großkontrolle in NRW-Großstädten Polizei geht landesweit gegen Türsteher vor

Düsseldorf · In NRW sind am Samstagabend rund 650 Polizisten erstmals gegen die Türsteherszene vorgegangen. Die Sicherheitsbehörden vermuten, dass kriminelle Clans in diesem Bereich an Einfluss gewinnen. Unsere Redaktion hat Kontrollen in der Düsseldorfer Altstadt begleitet.

05.05.2024 , 07:39 Uhr

14 Bilder Polizei kontrolliert zwei Lokale in Düsseldorfer Altstadt 14 Bilder Foto: dpa/Fabian Strauch

Es ist 19.43 Uhr am frühen Samstagabend, als es plötzlich etwas hektisch wird in einer bekannten Düsseldorfer Lokalität an der Bolkerstraße, der Feiermeile in der Altstadt der Landeshauptstadt. Die beiden Türsteher hasten quer durch den Laden, an der Bar, der Tabledance-Stange und den teils verdutzten Gästen vorbei zum Hinterausgang. Ihnen folgen Kräfte von Polizei, Ordnungsamt und Zoll - und NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Doch die Einsatzkräfte schaffen es nicht mehr, die beiden flüchtigen Männer zu fassen. Sie können entkommen. Währenddessen läuft das Lied „Der Kommissar“ des bereits 1998 verstorbenen Sängers Falco. „Das kann man sich nicht ausdenken“, sagt ein Polizist schmunzelnd. Erstmals sind Sicherheitsbehörden geschlossen in einer konzertierten Aktion in mehreren NRW-Städten gegen die Türsteherszene vorgegangen. In Düsseldorfer, Duisburg, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Köln fanden am Samstagabend mehrere Kontrollen des privaten Sicherheitspersonals statt; allein die Polizei war mit 650 Kräften im Einsatz. „Dass direkt bei der ersten Kontrolle zwei Türsteher abgehauen sind, zeigt, dass unsere Maßnahme richtig gewesen ist“, so ein beteiligter Polizist. Die landesweite Großkontrolle richtete sich vor allem gegen das Clanmilieu. „Wir durchleuchten die Türsteher-Szene und prüfen, ob es da Verbindungen zu kriminellen Clans gibt“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Laut NRW-Innenministerium war Ziel der Maßnahme, Erkenntnissen über die Beschäftigung von kriminellen Clanangehörigen im Sicherheitsgewerbe und damit einhergehenden Verstößen gegen die Gewerbeordnung und andere Vorschriften sowie auch der Bekämpfung von Clankriminalität in anderen Phänomenbereichen zu erlangen. Nach Angaben des NRW-Innenministeriums liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Gewerbeordnung und andere einschlägige Vorschriften unterlaufen und missachtet werden und auf diese Weise Steuern und sonstige Abgaben hinterzogen und in größerem Umfang Geld verdient wird. Zudem gebe es Hinweise auf komplett gefälschte Prüfungszertifikate der Industrie und Handelskammer (IHK). Des Weiteren gebe es laut NRW-Innenministerium Anzeichen, dass in diesem Bereich Schwarzarbeit stattfindet, Kontobewegungen nicht die tatsächliche Auftragslage widerspiegeln und größere Geldbeträge in bar gezahlt und verschoben würden. In Düsseldorf fanden zeitgleich auch Messerkontrollen statt. Dafür riegelte die Polizei den Bereich um den Bolker-Stern in der Altstadt ab. Die Menschen, die aus der dortigen U-Bahn-Haltestelle kamen, wurden von den Polizisten kontrolliert. Wie viele Messer und Waffen bei der Aktion sichergestellt wurden, ist noch nicht bekannt. In einer weiteren bekannten Diskothek in der Düsseldorfer Altstadt, die von den Sicherheits- und Ordnungskräften aufgesucht wurde, waren die Arbeitspapiere der Türsteher auf den ersten Blick in Ordnung. Die beiden liefen auch nicht weg. „Aber die Papiere können auch gefälscht sein. Das wird sich im Nachgang zeigen“, so ein Polizist. „Heute war es 50/50 in Düsseldorf. An einer Kontrollstelle hatten die Türsteher die Ausweise, bei der anderen Kontrolle liefen die Türsteher weg. Aber wir haben die beiden, die weggelaufen sind, noch nicht und können deswegen auch nur vermuten und nichts beweisen. Aber das war schon merkwürdig und nicht die normale Verfahrensweise“, so Reul. „Wir wollen sicher sein, dass sich dort keine kriminellen Strukturen aufbauen und verfestigen und sehen, ob dort Leute Steuern hinterziehen und schwarzarbeiten“, sagte Reul. Der „Kommissar“ geht um: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU,l), läuft mit Beamten durch die Altstadt von Düsseldorf. Die Ermittler wollen mehr über die Geschäfte einflussreicher Familienclans im Sicherheits- und Bewachungsgewerbe herausfinden. Foto: dpa/Fabian Strauch Auch die anstehende Fußball-Europameisterschaft spielt eine Rolle für die Kontrollen im privaten Sicherheitsgewerbe. Denn dort werden während des Großereignisses viele Veranstaltungen wie Public Viewing stattfinden, die von privaten Sicherheitsfirmen bewacht werden. „Das ist ein sehr lukratives Geschäft, mit dem sich viel Geld verdienen lässt“, hieß es aus Sicherheitskreisen. „Daher brauchen wir mehr Erkenntnisse über diese Szene. Und die wollen wir durch solche Kontrollen bekommen.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Polizei kontrolliert zwei Lokale in Düsseldorfer Altstadt

(csh)