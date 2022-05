Razzia in NRW : Gefälschte Markenware über Telegram verkauft

Razzia in NRW

Die Polizei hat mehrere Wohnungen in NRW durchsucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Köln/Düsseldorf Wegen des Verkaufs gefälschter Markenwaren hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen unter anderem in NRW durchsucht. Die Beschuldigten sollen gefälschte Markenwaren über Telegram vertickt haben. Dabei soll ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sein.

Wegen des Verkaufs gefälschter Markenwaren hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und drei weiteren Bundesländern durchsucht. Die 16 Beschuldigten sollen über den Messenger-Dienst Telegram Plagiate von Kleidung, Parfum und Uhren sowie unversteuerte Zigaretten verkauft haben, teilten das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf und die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) mit. Dabei soll ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sein.