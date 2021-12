Marihuana-Handel : Mehrere Festnahmen bei großangelegter Razzia in NRW

Oberhausen Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei seit Donnerstagvormittag gegen eine Bande vor, die bundesweit im großen Stil mit Marihuana gehandelt haben soll.

Es habe in Nordrhein-Westfalen, Hessen und in Luxemburg Durchsuchungen und Festnahmen gegeben, teilte die Polizei in Oberhausen mit. Ein Großaufgebot an Polizisten habe die Zugänge zu zahlreichen Gebäuden gesichert, in denen die Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollstreckt werden. Nähere Einzelheiten sollten nach Abschluss der Razzien veröffentlicht werden.