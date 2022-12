Bilder Razzia in NRW – Al-Zein-Clan im Visier

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch mit einer Großrazzia gegen die Clankriminalität vorgegangen. Der Einsatz richtete sich gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans, wie aus Ermittlerkreisen zu erfahren war. Dazu rückten Beamte in mehreren nordrhein-westfälischen Städten gegen den Clan aus.