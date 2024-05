Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht Razzia gegen Schleuserkriminalität in mehreren NRW-Städten

Wegen des Verdachts auf Schleuserkriminalität sind am Dienstag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden habe die Bundespolizei Wohnungen von Beschuldigten in Recklinghausen, Alsdorf und Bönen durchsucht, teilte Staatsanwältin Sabine Wylegalla am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Ermittlungen in insgesamt zwei Verfahren richteten sich gegen fünf syrische Staatsangehörige im Alter von 21 bis 40 Jahren. Zwei Beschuldigte seien festgenommen worden.