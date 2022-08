Großkontrolle mit NRW-Innenminister Reul : Kampf gegen Clans in NRW – „Sie wissen, dass wir ständig auf der Matte stehen können“

Duisburg Im Juli 2018 sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) den kriminellen Clans den Kampf an. Wir begleiteten ihn nun während einer Razzia in Duisburg und sprachen dabei mit ihm über die aktuelle Lage im Milieu. Reul verriet auch, was er vom neuen NRW-Justizminister hält. Ein Gespräch während eines laufenden Polizeieinsatzes.

Es herrscht Aufbruchstimmung in der zweiten Etage der Wache in Duisburg-Ruhrort. Auf den Tischen stehen angefangene Wasserflaschen und halb leere Kaffeetassen. Die Einsatzbesprechung ist soeben zu Ende gegangen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Duisburgs Polizeipräsident Alexander Dierselhuis sind sitzengeblieben und lassen sich weitere Informationen geben. Es geht an diesem Abend in den Norden der Stadt, dorthin, wo die kriminellen Clans zu Hause sind. Shisha-Bars und Spielhallen sollen durchsucht werden. Erstes Ziel: eine Trinkhalle im Stadtteil Walsum. Mit Blaulicht fährt die Polizeikolonne bestehend aus mehreren Mannschaftswagen los. Unsere Redaktion darf im Auto des Innenministers mitfahren.

Seit 2018 gehen die Sicherheitsbehörden in NRW massiv gegen kriminelle arabische Clans vor. Herbert Reul hat den Kampf zur Chefsache erklärt. Er ist überzeugt, dass die polizeilichen Maßnahmen Wirkung zeigen. „Das hat eine ganze Menge gebracht, glaube ich. Die Clans haben in der Zeit ihr Verhalten geändert, zum Beispiel die Art und Weise ihres Auftretens in der Öffentlichkeit. Sie agieren nicht mehr so selbstsicher, sondern eher etwas vorsichtig. Sie wissen jetzt einfach, dass wir ständig auf der Matte stehen können; das heißt, dass die Polizei jeden Tag bei ihnen vorbeikommen kann. Mit den Razzien gehen wir kriminellen Clan-Mitgliedern ganz bewusst auf die Nerven und finden zum Beispiel illegale Glücksspielautomaten“, sagt Reul auf dem Weg zum Einsatzort. Vor seiner Limousine fahren die Einsatzwagen mit eingeschaltetem Blaulicht über die Stadtautobahn 59. Noch etwa zwölf Kilometer, sagt sein Fahrer. Dann sei man da.

Seit Juli 2018 hat es laut NRW-Innenministerium landesweit 2365 Kontrollaktionen gegen Clan-Kriminalität gegeben. Dabei wurden 6029 Objekte wie Shisha-Bars und Wettbüros kontrolliert. Die Polizei stellte 3602 Straf- und 6662 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, 15.847 Verwarngelder wurden ausgesprochen, es gab 3926 Sicherstellungen und Beschlagnahmungen. Zudem gab es 896 sogenannte freiheitsentziehende Maßnahmen, also Festnahmen. Darüber hinaus schlossen andere beteiligte Behörden wie kommunale Ämter und der Zoll 486 Objekte wie Shisha-Bars, und sie stellten zusätzliche 7339 Verstöße fest und nahmen 2278 Beschlagnahmungen vor.

„Wir sind da“, ruft Reuls Fahrer. Der Wagen hält am Kometenplatz in Duisburg-Walsum. Die Polizei hat eine Trinkhalle umstellt, draußen sitzt eine Gruppe von Männern, alte und junge. „Schön, Sie mal in echt zu erleben“, sagt einer der Männer, als sie Reul erblicken. „Sonst sehe ich sie ja nur im Fernsehen.“ Reul grüßt höflich, geht weiter und wirft einen Blick in die Trinkhalle, die gerade von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und Zolls kontrolliert wird; Polizisten sichern die Lokalität ab. Der Besitzer der Trinkhalle fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Ich habe nichts gemacht. Die Polizei nervt langsam mit ihren Kontrollen. Das ist doch alles völlig übertrieben“, sagt er. Ihm wird vorgeworfen, unverzollten Tabak zu verkaufen. Die Kontrolleure finden einige Dosen mit eingerissenem Siegel im Regal. „Das haben Jugendliche gemacht, die mal am Tabak riechen wollten. Das kommt vor und hat nichts mit Betrug zu tun“, sagt er.

Unverzollter Tabak und fehlende Lizenzen seien doch nur „Kleinmist“, bekommt Reul oft von Kritikern zu hören – und auch, dass nur rangniedere Clan-Mitglieder gefasst würden. Reul sieht das anders: „Clan-Bosse fühlen sich auch nicht mehr so sicher, wie noch vor einigen Jahren. Wir erwischen jetzt auch die Köpfe, die beispielsweise hinter bestimmten Drogenringen oder erpresserischem Menschenraub stehen. Der eine oder andere von ihnen sitzt heute im Gefängnis“, sagt Reul, während er in Begleitung von Polizisten zu einer kleinen Spielhalle in der Nähe der Trinkhalle geht.

Er weiß, dass er auch die Unterstützung der Justiz braucht, um die großen Bosse zu fassen. In NRW stellen nun aber die Grünen den Justizminister; und die Grünen mögen den Clan-Begriff überhaupt nicht. „Um ehrlich zu sein, war ich im ersten Moment auch unsicher und habe mich gefragt, wie es da nach dem Regierungswechsel weitergeht. Dann habe ich den Justizminister kennengelernt und festgestellt, dass auch er ein Pragmatiker ist. Das ist das Allerwichtigste. Kriminalitätsbekämpfung bekommen wir nicht hin mit Glaubenssätzen und Ideologien, sondern nur mit harter pragmatischer Arbeit – und mit Sinn und Verstand“, sagt Reul. Er will auch weiter am Clan-Begriff festhalten. „Wobei der Begriff nicht das Wichtigste ist. Wichtig ist anzuerkennen, dass es Kriminalität gibt, bei der Familienverbünde eine entscheidende Rolle spielen“, sagt er.

Ein Polizist steht draußen vor der Spielhalle, die gerade durchsucht wird, und blickt sich um. „Walsum droht abzurutschen. Auch deswegen sind wir hier. Wir müssen das verhindern“, sagt der Polizist. Mit Abrutschen meint er, dass der Stadtteil immer weiter unter die Kontrolle der Clans geraten könnte – so wie andere Teile der Stadt. In Duisburg agieren die Clans hauptsächlich in Laar, Hochfeld und Marxloh. Bei den Älteren der Clan-Mitglieder handelt es sich vor allem um „Mardin-Kurden“, im Polizeijargon auch „Schein-Libanesen“ genannt, die zwischen 1975 und 1990 aus der Türkei ins Ruhrgebiet kamen. Dem Staat gelang es nie, sie zu integrieren.

Ein Versäumnis, das Reul ärgert. Das Innenministerium versucht, Clan-Mitglieder aus dem Milieu zu holen, das Präventionsprogramm ist ein Baustein des Kampfes gegen die Clans. Für Reul ist es der schwierigste. „Bislang haben wir 38 Kinder, Jugendliche und ihre Familien aus dieser Szene in unser Präventionsprogramm aufnehmen können; das klingt noch nicht nach sehr viel, ist aber tatsächlich ein Erfolg. Denn es braucht auch die Bereitschaft, sich von diesen Strukturen zu lösen“, sagt Reul, während er in der Spielhalle an einem kleinen Tisch sitzt und zusieht, wie manipulierte Geldspielautomaten abtransportiert werden. Vielleicht sei der Druck noch nicht groß genug, meint er mit Blick auf das Präventionsprogramm. „Viele Mütter erklären ihren Kindern bereits, dass es auch noch eine andere Lebensperspektive gibt – außerhalb der Kriminalität. Aber das ist natürlich sehr schwer. Denn die vermeintliche Lebensperspektive im kriminellen Clan-Milieu ist Geld und Sicherheit. Darum wird es nur mit viel Ausdauer und Zeit gelingen, Menschen aus diesen Verhältnissen zu lösen. In NRW sind hier bereits erste wichtige Schritte gemacht“, so der Innenminister.

Reul meint, dass es auch nur wenige sind, die kriminell sind innerhalb der Familien. „Ich glaube, dass es sehr viele anständige Menschen gibt, die ihren eigenen, tadellosen Lebensweg gefunden haben. Leider tragen einige von ihnen den Namen eines berüchtigten Clans. Für die tut es mir auch leid. Und die will ich auch nicht ins Gerede bringen. Bei der Bekämpfung von Clan-Kriminalität muss man sich allerdings zwischen Nichtstun und diesem Risiko entscheiden. Und ich habe mich halt so entschieden. Allerdings verzichten wir etwa in unserem Lagebild ganz bewusst auf die Nennung von Klarnamen.

Für seinen Kampf gegen die Clans verspürt Reul in der Bevölkerung einen großen Rückhalt. „Die Menschen sehen, dass der Staat sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lässt, sondern etwas tut gegen diese kriminellen Strukturen. Wir zeigen den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen, die Probleme nicht länger verleugnen, sondern klar und deutlich ansprechen. Ihnen ist wichtig, dass der Staat das Problem nicht mehr bestreitet. 30 Jahre lang hat man weggesehen und denen, die gewarnt haben, noch gesagt, dass es da keine Probleme gebe. Es war schlimm, dass man sich lange nicht um das Thema gekümmert hat“, sagt Reul.

Lange ist es im Milieu ruhig geblieben. Zuletzt aber hat es in Essen wieder Tumultdelikte gegeben, Schlägereien im Milieu mitten in aller Öffentlichkeit. „Das zeigt, dass die kriminellen und gewaltbereiten Typen aus dem Clan-Milieu noch da sind. Der kleinste Anlass reicht bei denen aus, und eine Situation eskaliert. In Essen war es wichtig, dass am Tag nach den ersten Tumulten die Polizei sofort massiv vor Ort war. Damit hat sie klargemacht: Das lassen wir hier nicht noch einmal zu. Das war eine deutliche Ansage des Rechtsstaats“, sagt Reul.