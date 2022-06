Fahrzeugkontrollen, Festnahmen, Strafanzeigen : Die Zwei-Phasen-Taktik der Polizei gegen Duisburger Clans

Bei einer Großkontrolle gegen Clans wird am Mittwochabend in Duisburg-Hochheide ein Mann von der Polizei durchsucht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In Duisburg ist die Polizei mit massiven Kräften gegen das organisierte Verbrechen vorgegangen. Dabei wählte die Polizei eine andere Taktik als sonst. Unsere Redaktion begleitete die Beamten den ganzen Einsatz lang.

Um 21.21 Uhr fahren rund 150 Polizisten in Mannschaftswagen mit Blaulicht von der Polizeiwache in Hamborn los; mit ihnen noch etwa weitere 50 Mitarbeiter des Zolls, der Stadt Duisburg, der Steuerfahndung, der Staatsanwaltschaft, der Bundespolizei und der Polizei aus den Niederlanden. Der Tross teilt sich sofort auf und fährt in vier verschiedene Richtungen – zu jeweils anderen Zielen. Die zweite Phase des großen Kontrolltags der Polizei gegen organisiertes Verbrechen hat begonnen.

Lesen Sie auch Kampf gegen kriminelle Strukturen : Stadtweite Großkontrollen gegen Clans in Duisburg

Von 16 Uhr bis Mitternacht sind die Sicherheitsbehörden am Mittwoch in Duisburg gegen kriminelle Familienstrukturen im gesamten Stadtgebiet vorgegangen. Nachdem zunächst Verkehrskontrollen vom Nachmittag bis zum frühen Abend an neuralgischen Punkten wie dem Rotlichtviertel und einer Rheinbrücke durchgeführt worden sind, werden mit Einbruch der Dunkelheit Lokalitäten, die den Kriminellen zugerechnet werden, von der Polizei durchsucht. In jeweils zwei Wellen kontrollieren die Beamten Objekte im Norden, Süden und Westen der Stadt gleichzeitig. „Das Besondere an dieser Aktion ist, dass sie quasi im ganzen Stadtgebiet stattfindet“, sagt ein Sprecher der Duisburger Polizei.

Um 21.27 Uhr halten massive Kräfte der Polizei vor dem Café M. in Duisburg-Fahrn, einem Nachbarbezirk Hamborns. Bei der Einrichtung handelt es sich um einen bekannten Treffpunkt der Szene, den die Polizei zuvor schon mehrere Male hochgenommen hat. Trotz festgestellter Verstöße hat das Café immer wieder neu eröffnet – zum Teil unter neuen Besitzern. 13 junge Männer werden diesmal der Reihe nach aus dem Laden geführt und von der Polizei nach Gegenständen abgetastet. „Diese Personen können uns in Zukunft vielleicht noch bei laufenden Ermittlungsverfahren helfen“, sagt der Sprecher der Polizei. Dann wird ein verbotener Spielautomat aus dem Café gebracht, sichergestellt und abtransportiert. „Mit einem einzelnen solchem Gerät kann man 50.000 Euro machen – an der Steuer vorbei“, sagt der Polizeisprecher. „Auf diese Weise können die Clans ihr Luxusleben finanzieren. Das gefällt uns als Staat natürlich nicht, und deswegen gehen wir dagegen energisch vor“, sagt er. Wegen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz und des unzulässigen Ausschanks von Alkohol schließen Mitarbeiter des städtischen Bürger- und Ordnungsamtes das Café.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 12 Bilder Stadtweite Großkontrollen gegen Clans in Duisburg

Dann geht es rüber auf die andere Rheinseite in den Westen der Stadt, nach Hochheide, wo sich kriminelle Strukturen immer weiter ausbreiten. Um 23.31 Uhr halten die Einsatzfahrzeuge der Polizei dort vor dem Café K. Gleiches Vorgehen wie zuvor in Fahrn: Die Sicherheitskräfte betreten den Laden und führen die anwesenden Personen nach und nach einzeln nach draußen, um sie dort abzutasten und zu überprüfen. „Wir setzen die Szene damit unter Druck“, sagt der Sprecher.

Die Bilanz des Einsatzes: Bei den Verkehrskontrollen (Phase eins) wurden 363 Fahrzeuge kontrolliert und 16 Strafanzeigen geschrieben –unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In 26 Fällen schrieben die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen – beispielsweise weil die Betriebserlaubnis eines Autos erloschen war oder Kinder nicht angeschnallt waren. In 57 Fällen zahlten die Autofahrer noch vor Ort ein Verwarngeld. 550 Geschwindigkeitsverstöße erfasste zudem die Autobahnpolizei; wegen technischer Mängel stellten die Beamten einen Daimler sicher.

Phase zwei: Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte sieben Objekte, schrieben dabei sieben Strafanzeigen – unter anderem wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel. Zwei Männer wurden festgenommen, die im Verdacht stehen, sich illegal in Deutschland aufgehalten zu haben.

Lesen Sie auch Nach Schüssen in Hamborn : Duisburg und die Clans – eine Chronologie