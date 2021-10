Razzia der Zollfahnder : Arsenal mit Kriegswaffen in Aldenhoven bei Düren gefunden

Bei einer Razzia in einem Gebäude in Aldenhoven im Kreis Düren sind verdächtige Objekte aufgetaucht. Foto: dpa/Ralf Roeger

Aldenhoven Ein Postpaket mit Schalldämpfern hat die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden erregt. Dann wird in Aldenhoven westlich von Köln ein ganzes Arsenal mit Kriegswaffen ausgehoben.

Bei einer Razzia in Aldenhoven im Kreis Düren haben Ermittler ein Waffenlager mit Kriegswaffen entdeckt. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen 32-Jährigen - zunächst nur wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch.

In einem Neubauviertel stießen die Ermittler dann aber auf Schusswaffen, Granaten, Handgranaten und Minen. Deswegen sei der Vorwurf des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dazugekommen. Der Mann sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter in Düren vorgeführt werden.

Weil auch unbekannte Chemikalien in dem Haus entdeckt wurden, zogen die Einsatzkräfte einen Experten des Bundesamtes für Strahlenschutz zur Bewertung der Funde hinzu. Der Einsatz, der am Dienstag begann, zog sich durch die ganze Nacht in den Mittwoch und war auch am frühen Nachmittag noch nicht beendet.