Razzia gegen Schleuser „Sie waren überrascht, als wir um vier Uhr morgens vor der Tür standen“

imago images 0446330395 Große Razzia in Solingen wegen Drogenhandels Polizei und Staatsanwaltschaft führten am Dienstagabend ab 19:00 Uhr eine Großrazzia im Stadtgebiet Solingen durch. Zahlreiche Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt wurden gegen 19 Uhr zeitgleich betreten, Durchsuchungen wegen des Verdachtes des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln durchgeführt. Ergebnisse der Durchsuchungen wollte Polizeisprecher Andreas Reuter am Abend noch nicht bekannt geben, verwies auf eine ausstehende Presseerklärung der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Familienclan mit den Durchsuchungen und vorherigen Ermittlungen in Zusammenhang stehen. Fast zeitgleich hatten zahlreiche Beamte in der Klingenstadt Solingen am Dienstaga

Foto: IMAGO/Tim Oelbermann