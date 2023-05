Details nach der Großrazzia gegen 'Ndrangheta Clans protzen auf der Straße – die Mafia sitzt im Hinterzimmer

Durchsuchungen in NRW gab es in Bedburg, Bergisch-Gladbach, Bergkamen, Breckerfeld, Castrop-Rauxel, Datteln, Dortmund, Essen, Fröndenberg, Hagen, Hattingen, Netphen, Neuss, Siegen, Velbert und Wuppertal. Weitere Durchsuchungen fanden in Erfurt (Thüringen) statt. 16 Beschuldigte, gegen die es Haftbefehle aus NRW gab, wurden widerstandlos in Bergisch-Gladbach, Castrop-Rauxel, Hagen, Hattingen, Siegen, Velbert sowie Wuppertal festgenommen. Zusätzlich wurden in NRW zwei europäische Haftbefehle vollstreckt.