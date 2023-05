Details nach der Großrazzia am Morgen „Die Mafia sitzt eher in Hinterzimmern“

In Siegen sollen sieben Personen auf Geheiß eines hochrangigen ‚Ndrangheta-Mitglieds aus San Luca in Kalabrien ein Eiscafé betrieben haben - offenbar ein führend Verantwortlicher im weltweiten Kokainhandel. Die mutmaßlich mit Drogengeld erworbene Eisdiele, so die Ermittler, „diente zum einen der Wäsche der illegalen Betäubungsmittelgewinne, zum anderen auch als Logistikstützpunkt für die 'Ndrangheta in Nordrhein-Westfalen“, teilen die Ermittler mit. Zwei 36 und 38 Jahre alte Brüder, italienische Staatsbürger, betrieben das Geschäft. „Dort stellten sie unter anderem Kuriere und Strohleute mit italienischer Staatsbürgerschaft an und zahlten einen Teil der Einnahmen aus dem Tagesgeschäft auf bislang nicht bekanntem Weg an die im Hintergrund agierenden Mitglieder der 'Ndrangheta“, so die Ermittler.