Razzia gegen mutmaßliche Islamisten : Terrortraining im Wald bei Aachen

Kreis Düren Bei einer Razzia im Kreis Düren hat die Polizei die Wohnungen von fünf Beschuldigten durchsucht. Sie sollen in Anlehnung an den „Islamischen Staat“ für einen Anschlag trainiert haben.

Die fünf jungen Männer sollen sich im vergangenen Jahr in einem Waldstück bei Aachen getroffen und dort mit Messern und Äxten für einen Terroranschlag trainiert haben – in Anlehnung an Propagandamaterial des sogenannten Islamischen Staats (IS). Die Polizei durchsuchte am Donnerstag bei einer Razzia mit 350 Polizisten ihre Wohnungen im Kreis Düren. Die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.