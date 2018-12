Schwerpunkt NRW : Insgesamt 90 Festnahmen bei Großrazzia gegen italienische Mafia

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder Razzia gegen italienische Mafia in Duisburg

Wiesbaden Am Mittwochmorgen haben Einsatzkräfte in mehreren Ländern eine Razzia gegen die organisierte Kriminalität gestartet. Auch die GSG9 ist im Einsatz. Es gab Durchsuchungen, 90 Personen sind festgenommen worden. Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carola Siedentop

In Pulheim bei Köln ist in den frühen Morgenstunden eine Pizzeria von Einsatzkräften durchsucht worden. Der 45-Jährige Gastwirt wurde verhaftet. Er gilt als einer der Haupttäter im Drogenhandel. In der Duisburger Innenstadt durchsuchten Polizisten ein italienisches Eiscafé. Es sind nur zwei Einsatzorte von vielen in NRW. Allein rund 240 Polizisten des Bundeskriminalamtes und 200 Kräfte der Bundespolizei durchsuchen seit dem frühen Morgen Restaurants, Wohnungen und Geschäftshäuser in Deutschland, wie unsere Redaktion aus Ermittlerkreisen erfuhr. Darunter sind auch Kräfte der GSG9, einer Spezialeinheit der Bundespolizei zu Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Terrorismus. „Derzeit laufen die Einsätze noch“, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes am Morgen. Ein Schwerpunkt der Razzia liegt im Rheinland.

Hintergrund ist eine internationale Aktion: Polizei- und Justizbehörden in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien führen Festnahmen und Durchsuchungen gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen Mafia-Organisation ’Ndrangheta durch, teilte das Bundeskriminalamt mit. Auch in Ländern Südamerikas gab es Einsätze. Nach Angaben der italienischen Polizei sind bei den Aktionen insgesamt 90 Menschen festgenommen worden.

Einer der mutmaßlichen Haupttäter wurde in Pulheim bei Köln verhaftet. Der 45 Jahre alte Restaurant-Betreiber sei am frühen Morgen von den Ermittlern aus dem Schlaf gerissen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Besitzer einer Osteria werde der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation beschuldigt. Außerdem soll er an „Kokainhandel in sehr, sehr umfangreichen Maße“ beteiligt gewesen sein. Rund 50 Tatverdächtige allein in Deutschland sind bei der Razzia im Visier der Fahnder, wie unsere Redaktion erfuhr. Es geht um Geldwäsche und Handel im Kokain im großen Stil. Involviert sind auch die Staatsanwaltschaften Duisburg, Köln und Aachen. Die Polizei in Köln führt seit längerem eigene Ermittlungen gegen die Mafia-Gruppierung.

Foto: ddp Infos Die italienischen Mafia-Gruppen im Überblick



Spezialeinsatz in sieben Städten : Zoll geht mit Großrazzia in NRW gegen organisierte Kriminalität vor

zurück

weiter

Koordiniert werde die länderübergreifende Aktion mit dem Codenamen „Pollino“ von der europäischen Justizbehörde „Eurojust“. Informationen zu den Ermittlungen und den aktuellsten Erkenntnissen in Deutschland will BKA-Vizepräsident Peter Henzler am Nachmittag in Wiesbaden vorstellen. International habe es zahlreiche Festnahmen und Beschlagnahmungen gegeben. Das sei das Ergebnis „einer intensiven gemeinsamen Ermittlungsarbeit, die im Jahr 2016 begann und europaweit koordiniert wurde“, hieß es in einer Pressemitteilung. In Deutschland sind neben NRW außerdem Einsätze in Bayern offiziell bestätigt. Dort sollen im Osten von München Objekte durchsucht worden sein.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Die kalabrische 'Ndrangheta gilt inzwischen als die mächtigste italienische Mafia-Organisation. Sie dominiert den Drogenschmuggel nach Europa und ist auch in Deutschland aktiv. So gehen die Mafia-Morde von Duisburg im Jahr 2007 auf ihr Konto. Im August waren dort vor einer Pizzeria sechs Menschen erschossen worden. Ein Streit zwischen dem Pelle-Vottari-Clan und dem Strangio-Nirta-Clan war der Auslöser für die Bluttat.

Laut BKA stellt die ’Ndrangheta mit rund 344 Mitgliedern den größten Teil der organisierten italienischen Kriminalität in Deutschland. Auch die meisten Festnahmen (168) gab es unter Mitgliedern dieser Gruppierung.

(top/dpa)