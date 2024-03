Großeinsatz in mehreren Stadtteilen Polizei geht in Duisburg gegen Clans vor

Es ist etwa 21.30 Uhr am Samstagabend, als in der zweiten Etage der Polizeiwache an der „Alten Duisburger Straße“ in Ruhrort die Einsatzbesprechung zu Ende geht. Die Aufgaben sind verteilt, alle haben ihre Befehle erhalten. Es geht in mehrere Stadtteile, zunächst in den Norden der Stadt – nach Marxloh und Hamborn, wo kriminelle Clans ihren Geschäften nachgehen sollen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) sind dabei und haben der Besprechung beigewohnt. Die Polizisten und anderen Sicherheits- und Ordnungskräfte steigen in ihre Einsatzwagen, die vor der Polizeiwache stehen. In einer großen Kolonne, bestehend aus bestimmt 50 Fahrzeugen, geht es zu den Einsatzorten. Der Minister fährt in seinem Dienstwagen mit.