Rauswurf an der Polizei-Hochschule Dozentin wieder mit Lehrauftrag – Land zieht vor NRW-OVG

Im Streit um den Rauswurf einer Dozentin an der Polizei-Hochschule NRW hat das Land Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster eingelegt. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen bestätige diesen Schritt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Dozentin Bahar Aslan hatte Anfang September in einem Eilverfahren in der ersten Instanz recht bekommen. Das Gericht hatte entschieden, dass die Maßnahme der Hochschule voraussichtlich rechtswidrig war, weil keine tragfähige Gesamtabwägung stattgefunden habe. Nach Angaben des OVG hat die Beschwerde des Landes keine aufschiebende Wirkung. Damit bleibt Aslan vorerst wieder im Besitz eines Lehrauftrags im Fach „Interkulturelle Kompetenz“.