Was Sie in dieser Zeit vermeiden sollten Was die Rauhnächte zu einer ganz besonderen Zeit im Jahr machen

Frau Holle, die Wilde Jagd, Odin und sein achtbeiniges Ross Sleipnir – was den meisten Menschen irgendwie bekannt vorkommt, hat in dieser Zeit des Jahres eine ganz besondere Bedeutung. Und wird auch in den sozialen Medien seit Jahren immer beliebter. Die Rede ist von den Rauhnächten, je nach Herkunft und Schreibweise auch Raunächte, die Zeit der letzten Nächte des alten Jahres und die ersten des neuen. Um diese Zeit des Jahres ranken sich viele Mythen und Sagen, aber auch althergebrachte Bräuche werden gerne praktiziert. Mancher mag sich noch an die alte Regel erinnern, dass „zwischen den Jahren“ keine Wäsche gewaschen werden darf, andere finden Gefallen daran, 13 Wünsche für das neue Jahr zu formulieren.