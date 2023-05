Nichtraucherschutz in NRW Als ein neues Gesetz die Raucher auf die Straße trieb

Vom 1. Mai 2013 an zierten viele Wochen lang auffallend viele rauchende Menschen die Titelseiten der Zeitungen in NRW. Kaum ein Tag verging, an dem sich nicht jemand dabei ablichten ließ, wie er demonstrativ an einer Zigarette zog und den Rauch in besonders dicken Schwaden zur Schau stellte. Anlass dafür war das von der rot-grünen Landesregierung erlassene Nichtraucherschutzgesetz. Dieses trat am besagten Maifeiertag in Kraft und verschärfte das Rauchverbot, unter anderem in Gaststätten, ganz erheblich.